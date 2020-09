TikTok e Wechat, gli Stati Uniti vietano il download delle app cinesi. «A rischio la sicurezza nazionale» (Di venerdì 18 settembre 2020) TikTok e Wechat all'indice negli Stati Uniti. In pratica, non sarà più possibile il download sugli App Store. Il dipartimento del commercio statunitense lo ha annunciato questa... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 18 settembre 2020)all'indice negli. In pratica, non sarà più possibile ilsugli App Store. Il dipartimento del commercio statunitense lo ha annunciato questa...

Donald Trump vieterà di scaricare le app cinesi WeChat e TikTok a partire dal 20 settembre. Lo riporta la Reuters sul suo sito citando alcune fonti. TikTok e WeChat, suggerisce Reuters, non sono ugual ...

(ANSA) - NEW YORK, 18 SET - "Su indicazione del presidente, abbiamo deciso per un'azione significativa per combattere la maligna raccolta di dati personali degli americani da parte della Cina, promuov ...

"Su indicazione del presidente, abbiamo deciso per un'azione significativa per combattere la maligna raccolta di dati personali degli americani da parte della Cina, promuovendo allo stesso tempo i nos ...

