Tik Tok, ultime ore negli USA: da domenica sarà impossibile scaricarlo (Di venerdì 18 settembre 2020) Da domenica, negli Stati Uniti, Tik Tok verrà bandito dai Play Store di Google e dall'App Store di Apple. Android ed Iphone non potranno scaricarlo Fonte foto: (Getty Images)Il Governo degli Stati Uniti d'America, ha reso noto che da domenica, 20 settembre, le app, Tik Tok e WeChat, non potranno più essere scaricate. Verranno ovvero, bandite sia dall'App Store di Apple che dal Play Store di Google, restando solo nei cellulari di chi le ha già scaricate. Era una mossa che ci si attendeva da tempo, ossia da quando Donald Trump, Presidente degli USA in carica, aveva firmato l'ordine esecutivo che rendeva obbligatorio per ByteDance, sviluppatore di Tik Tok, la cessione degli asset statunitensi dell'app ad un'azienda locale. Gli Stati Uniti, hanno ...

