The Boys 2: la reazione di Patriota alle stroncature degli utenti Amazon (VIDEO) (Di venerdì 18 settembre 2020) In un divertente VIDEO un Patriota sempre più incupito reagisce alle critiche degli utenti Amazon contro la seconda stagione di The Boys. Patriota, tra i personaggio chiavi della serie Amazon Prime VIDEO The Boys, non avrebbe preso bene le recensioni negative pubblicate dagli utenti Amazon dovute alla scelta di far uscire la seconda stagione un episodio a settimana, come dimostra un divertente VIDEO diffuso dallo showrunner Eric Kripke. La qualità di The Boys, una delle serie tv più amate dai fan, non viene messa in discussione. Eppure dopo aver appreso le modalità di uscita dei nuovi episodi, e di dover ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 settembre 2020) In un divertenteunsempre più incupito reagiscecritichecontro la seconda stagione di The, tra i personaggio chiavi della seriePrimeThe, non avrebbe preso bene le recensioni negative pubblicate daglidovute alla scelta di far uscire la seconda stagione un episodio a settimana, come dimostra un divertentediffuso dallo showrunner Eric Kripke. La qualità di The, una delle serie tv più amate dai fan, non viene messa in discussione. Eppure dopo aver appreso le modalità di uscita dei nuovi episodi, e di dover ...

acmilan : The pre-season ends with another win. Ready to rock. Let's go, boys! ?? Il pre-campionato finisce con un'altra vitt… - acmilan : #MilanBrescia: final pre-season test match ?? Tune in at 5pm tomorrow to watch the boys in action ?… - Gorsefan : @DavidJCourt @NightclubFriday Venga Boys - Anti-fascism - player_278 : Se non fosse che mi cago sotto per gli horror lo vedrei volentieri, aspetto il 30 per Boys In The Band - emilybouchart : ora mi chiudo a vedere the boys ?? -