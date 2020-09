Tetrabondi, il profilo Twitter che racconta la vita con gli occhi di Sirio. La mamma: “Era gravissimo, ogni giorno dimostra che vuole vivere” (Di venerdì 18 settembre 2020) “Il bambino non potrà mai fare movimenti volontari né prendere coscienza di sé”, dicevano i rianimatori ai genitori dopo poche settimane dalla nascita, quando era in coma nel reparto di terapia intensiva. Il piccolo si chiama Sirio e oggi ha 7 anni, riesce a camminare da solo con dei tutori pur avendo una tetraparesi spastica, una paralisi cerebrale, oltre che portatore di tracheotomia e peg. Vive a Roma con mamma e papà che nonostante la sua gravissima condizione non si sono chiusi in se stessi, demoralizzandosi come a volte accade in queste situazioni. Non hanno voluto mollare e anzi hanno deciso di documentare la sua evoluzione imperfetta, il suo percorso di crescita denso di ostacoli, anno dopo anno, in maniera particolare con grande ironia e fiducia. Col mio nuovo look, zaino e cappello, volevo fare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) “Il bambino non potrà mai fare movimenti volontari né prendere coscienza di sé”, dicevano i rianimatori ai genitori dopo poche settimane dalla nascita, quando era in coma nel reparto di terapia intensiva. Il piccolo si chiamae oggi ha 7 anni, riesce a camminare da solo con dei tutori pur avendo una tetraparesi spastica, una paralisi cerebrale, oltre che portatore di tracheotomia e peg. Vive a Roma cone papà che nonostante la sua gravissima condizione non si sono chiusi in se stessi, demoralizzandosi come a volte accade in queste situazioni. Non hanno voluto mollare e anzi hanno deciso di documentare la sua evoluzione imperfetta, il suo percorso di crescita denso di ostacoli, anno dopo anno, in maniera particolare con grande ironia e fiducia. Col mio nuovo look, zaino e cappello, volevo fare ...

Ultime Notizie dalla rete : Tetrabondi profilo Tetrabondi, il profilo Twitter che racconta la vita con gli occhi di Sirio Il Fatto Quotidiano Sirio entra a scuola da solo. I medici avevano detto: «Non potrà più camminare»

Era stato dato per morto, poi avevano detto ai suoi genitori che sarebbe rimasto in stato vegetativo per la sua breve vita e invece ora cammina con le sue gambe, va a scuola e interagisce: la storia d ...

