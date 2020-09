Terremoto di magnitudo 5 6 quest’oggi nel Mediterraneo | ecco l’epicentro 

(Di venerdì 18 settembre 2020)quest’oggi nel: trema ancora la terra. Si tratta del terzo sisma odierno per quanto riguarda lo scenario mondiale. L’intensità è stata piuttosto intensa. Trema la terra nel.… L'articolodi5.6 quest’oggi nell’epicentro proviene da .

Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 3.4 al largo della costa sudest della Calabria - SkyTG24 : Terremoto Grecia, a Creta forte scossa di magnitudo 5.9 - SkyTG24 : Terremoto oggi in Calabria: scossa di magnitudo 3.4 a largo della costa Sud-Est - MarwaEldriny : RT @mikyspeaker: In #GRECIA il #CICLONE è un forte #TERREMOTO #creta #earthquake #greece - luc798 : RT @SkyTG24: Terremoto Grecia, a Creta forte scossa di magnitudo 5.9 -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto magnitudo

La Repubblica

Attimi di paura a Creta e nelle vicine isole per una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 ed ipocentro superficiale. Gli aggiornamenti Il Mediterraneo torna a tremare con un’intensa scossa di terremot ...Scossa di terremoto registrata a Keratokambos (Grecia)Il 18 Settembre 2020 ore 18:28 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 e profondità 44.49 km a Keratokambos (Grecia). Leggi qu ...Terremoto, terrore a Creta per una fortissima scossa registrata alle 18.28 italiane. La magnitudo rilevata è stata di 5.9 a profondità di soli 20 km. Epicentro in mare a pochi chilometri dalla costa m ...