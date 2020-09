Teramo, il pres. Iachini: “Palermo, esordio da brividi. Io deluso dal direttivo Lega Pro per un motivo” (Di venerdì 18 settembre 2020) Sarà il Teramo, in Abruzzo, a tenere a battesimo il Palermo all’esordio nella prima giornata del Girone C del campionato di Serie C.Sarà una partita storica per il club biancorosso, dispiaciuto di non poter riservare alla squadra di mister Roberto Boscaglia l'accoglienza che meritano, ospitandoli in uno stadio chiuso a causa delle regole anti-Covid. Ma Franco Iachini, presidente del Teramo, che ha chiesto all’assessorato alla Salute di aprire l’impianto rispettando tutte le norme di sicurezza, ai microfoni del 'Giornale di Sicilia', ha svelato di non aver ancora perso la speranza: "Noi siamo fiduciosi, avremmo qualche risposta nei prossimi giorni. Ci sarebbero un migliaio di tifosi, potremmo accogliere il Palermo almeno con una piccola cornice di ... Leggi su mediagol (Di venerdì 18 settembre 2020) Sarà il, in Abruzzo, a tenere a battesimo il Palermo all’nella prima giornata del Girone C del campionato di Serie C.Sarà una partita storica per il club biancorosso, dispiaciuto di non poter riservare alla squadra di mister Roberto Boscaglia l'accoglienza che meritano, ospitandoli in uno stadio chiuso a causa delle regole anti-Covid. Ma Francoidente del, che ha chiesto all’assessorato alla Salute di aprire l’impianto rispettando tutte le norme di sicurezza, ai microfoni del 'Giornale di Sicilia', ha svelato di non aver ancora perso la speranza: "Noi siamo fiduciosi, avremmo qualche risposta nei prossimi giorni. Ci sarebbero un migliaio di tifosi, potremmo accogliere il Palermo almeno con una piccola cornice di ...

