Tennis | Open Italia | Nadal ' Riaprire al pubblico? Fantastico'

(Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA, 18 SET - "Gli Internazionali aperti al. Sono sicuro che faranno le cose nel miglior modo possibile. Mille spettatori non è molto, ma almeno è qualcosa. Felice per il torneo ...

Matteo Berrettini batte Stefano Travaglia e va ai quarti degli Internazionali di Roma. Jannik Sinner esce contro Grigor Dimitrov fra i rimpianti. Doppio appuntamento in contemporanea per i tre azzurri ...(ANSA) - ROMA, 18 SET - "Gli Internazionali aperti al pubblico? Fantastico. Sono sicuro che faranno le cose nel miglior modo possibile. Mille spettatori non è molto, ma almeno è qualcosa. Felice per i ...Prosegue la marcia agli Internazionali di Tennis di Rafael Nadal e Novak Djokovic. Il maiorchino si libera in due set (6-1, 6-3) di Dusan Lajovic e continua così ad inseguire il decimo titolo a Roma, ...