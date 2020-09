SkySport : ULTIM’ORA TENNIS US OPEN, WTA: NAOMI OSAKA VINCE IL TORNEO La giapponese batte Azarenka 1-6, 6-3, 6-3 #SkySport… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Tennis: Open Bnl d'Italia: Nadal facile, Lajovic battuto. Spagnolo domina 6-1, 6-3 e conquista accesso ai quarti di fina… - AnsaRomaLazio : Tennis: Open Bnl d'Italia: Nadal facile, Lajovic battuto. Spagnolo domina 6-1, 6-3 e conquista accesso ai quarti di… - fisco24_info : Open Italia: Musetti eliminato, passa Koepfer: Il tedesco vince 6-4, 6-0 e affronterà ai quarti Djokovic - Fisiocrem_it : Altra super vittoria per Simone Cremona e il suo companero Marcelo Capitani alla seconda edizione dell’Open… -

Prosegue la marcia agli Internazionali di Tennis di Rafael Nadal e Novak Djokovic. Il maiorchino si libera in due set (6-1, 6-3) di Dusan Lajovic e continua così ad inseguire il decimo titolo a Roma, ...Un primo passo, in attesa della svolta vera, e, di sicuro, una notizia di speranza. Gli eventi sportivi all'aperto non saranno più a porte chiuse ma potranno essere seguiti da un massimo di mille spet ...Dominic, fresco vincitore a New York, nel 2010 vinse a sorpresa il torneo internazionale Under 18 ed è sempre rimasto in contatto con il Tc SANTA CROCE. A Santa Croce sono in tanti a ricordare ancora ...