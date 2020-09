Tennis, Berrettini: “Positiva la riapertura al pubblico, stadio vuoto fa male al cuore” (Di venerdì 18 settembre 2020) La decisione di riaprire al pubblico le partite degli Internazionali BNL d’Italia 2020 “sicuramente è una cosa molto positiva, ovvio che mi sarebbe piaciuto che ci fossero dall’inizio o già da domani. Ma ti da’ mille motivazioni perché mille persone non sono poche“. Questo il commento di Matteo Berrettini in seguito all’annuncio che semifinali e finali al Foro Italico di Roma si svolgeranno con un massimo di 1000 spettatori. “Detto questo, la voglia di vincere ogni partita rimane la stessa” ha aggiunto Berrettini nella conferenza stampa dopo la vittoria agli ottavi contro il connazionale Travaglia, “vediamo come evolve ma credo sia una cosa molto positiva per il torneo in generale. Mi sto abituando a giocare senza pubblico al Centrale, ma ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) La decisione di riaprire alle partite degli Internazionali BNL d’Italia 2020 “sicuramente è una cosa molto positiva, ovvio che mi sarebbe piaciuto che ci fossero dall’inizio o già da domani. Ma ti da’ mille motivazioni perché mille persone non sono poche“. Questo il commento di Matteoin seguito all’annuncio che semifinali e finali al Foro Italico di Roma si svolgeranno con un massimo di 1000 spettatori. “Detto questo, la voglia di vincere ogni partita rimane la stessa” ha aggiuntonella conferenza stampa dopo la vittoria agli ottavi contro il connazionale Travaglia, “vediamo come evolve ma credo sia una cosa molto positiva per il torneo in generale. Mi sto abituando a giocare senzaal Centrale, ma ...

