Teatro Massimo Palermo | in scena il giovane pianista Gadjiev

Secondo appuntamento della serie di concerti per pianoforte che il Teatro Massimo di Palermo presenta in collaborazione con l'Associazione Siciliana Amici della Musica. Domenica 20 settembre alle 20,30 è la volta di Alexander Gadjiev per "Insieme Sotto una nuova luce". Il giovane e pluripremiato pianista Alexander Gadjiev, domenica 20 settembre alle 20,30 in Sala Grande, eseguirà nella prima parte del concerto composizioni di Liszt e Chopin mentre nella seconda eseguirà la trascrizione per pianoforte solo della Settima Sinfonia di Beethoven realizzata da Liszt. Continua così il percorso intrapreso dalla rassegna con il primo concerto di Giovanni Bellucci che aveva suonato la trascrizione lisztiana della Terza ...

