Taormina fa pignorare la villetta di Cogne della Franzoni. A ottobre la decisione sulla vendita (Di venerdì 18 settembre 2020) L’avvocato Carlo Taormina ha diritto a proseguire con le procedure di pignoramento della villetta di Cogne. A dare il via libera è il Tribunale di Aosta. Ha infatti respinto le richieste di sospensione dell’esecuzione immobiliare avanzate da Annamaria Franzoni e dal marito Stefano Lorenzi. Alla base del contenzioso il mancato pagamento dell’onorario del legale romano, difensore di Franzoni nel processo che la vedeva imputata per aver ucciso suo figlio Samuele nel gennaio 2002. Il penalista, forte di una sentenza resa esecutiva nel 2017 dal tribunale di Bologna, aveva chiesto il risarcimento degli onorari ancora non pagati per la difesa nella lunga e articolata prima fase del processo che ha poi portato alla condanna definitiva della madre del ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 settembre 2020) L’avvocato Carloha diritto a proseguire con le procedure di pignoramentodi. A dare il via libera è il Tribunale di Aosta. Ha infatti respinto le richieste di sospensione dell’esecuzione immobiliare avanzate da Annamariae dal marito Stefano Lorenzi. Alla base del contenzioso il mancato pagamento dell’onorario del legale romano, difensore dinel processo che la vedeva imputata per aver ucciso suo figlio Samuele nel gennaio 2002. Il penalista, forte di una sentenza resa esecutiva nel 2017 dal tribunale di Bologna, aveva chiesto il risarcimento degli onorari ancora non pagati per la difesa nella lunga e articolata prima fase del processo che ha poi portato alla condanna definitivamadre del ...

di_pixel : RT @rostokkio: L'avvocato #Taormina fa pignorare la villetta di Cogne della Franzoni perchè avanza 450.000 euro di onorario. Per questo non… - federicocipria4 : RT @rostokkio: L'avvocato #Taormina fa pignorare la villetta di Cogne della Franzoni perchè avanza 450.000 euro di onorario. Per questo non… - rostokkio : L'avvocato #Taormina fa pignorare la villetta di Cogne della Franzoni perchè avanza 450.000 euro di onorario. Per q… - alfredotec6 : Oggi all avv Taormina è stato dato il via libera per pignorare la casa di Cogne per aver difeso la Manzoni in debit… - FigliContesi : RT @ilgiornale: L'avvocato Carlo Taormina potrà pignorare la villetta di Cogne. Il ricorso della Franzoni e del marito Lorenzi è stato resp… -