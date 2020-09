Tamponi rapidi agli studenti, Gallera: definita capillare rete di punti d'accesso / ELENCO (Di venerdì 18 settembre 2020) Milano, 18 settembre 2020 - "Le nostre Ats in stretto raccordo con le Asst hanno definito una r ete capillare di punti d'accesso diretto dove verranno effettuati tempestivamente i Tamponi agli ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 18 settembre 2020) Milano, 18 settembre 2020 - "Le nostre Ats in stretto raccordo con le Asst hanno definito una r etedid'diretto dove verranno effettuati tempestivamente i...

HuffPostItalia : Luca Zaia: 'Con i tamponi rapidi la risposta in 5 minuti, vanno usati ovunque' - SkyTG24 : Covid in Veneto, Zaia su tamponi rapidi: 'Risposta in 5 minuti, vanno usati ovunque' - Corriere : Zaia: «I tamponi rapidi con l’esito in 5 minuti: noi li abbiamo provati, vanno usati ov... - MonicaLottoV : @ritadallachiesa Perché non si fanno i tamponi rapidi che costano pochi centesimi, tutti made in Italia..(Veneto) e… - EmmeReports : Coronavirus: arrivati in Sicilia i primi tamponi rapidi -