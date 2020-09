Tale e Quale Show 2020 | chi è Giulia Sol

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 18 settembre 2020)Sol E’ alla sua prima esperienza televisiva.Sol è la meno conosciuta tra i 10 concorrenti di, al via stasera alle 21.25 in prima serata su Rai1. La giovane però ha all’attivo una discreta gavetta sui palcoscenici teatrali. Conosciamola meglio. Nata in provincia di Bergamo nel 1995, è una grande appassionata di canto. Nel 2016 debutta nel FamilyFestival vestendo i panni di Jasmine in Aladin e la Lampada Meravigliosa. Nel 2017 entra a far parte del gruppo VociSole in cui rimane sino alSol ha interpretato anche la protagonista di Ghost – il Musical, Molly Jensen, fino a marzo delquando la tournée subisce uno stop ...