Supryaga, il Bologna prepara il colpo dalla Dinamo Kiev (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Bologna continua a lavorare per Vladyslav Supryaga, giovane attaccante della Dinamo Kiev. Il talento stimato da Shevchenko pare abbia accettato l’offerta di Sabatini e che sia pronto per questa nuova avventura in Serie A. Un nuovo colpo di calciomercato, quindi, in vista per i Felsinei? Mihajlovic aspetta Supryaga Mihajlovic aspetta un attaccante. Le dichiarazioni fatte dopo il match contro la Virtus Entella rimandando tutte al giovane attaccante della Dinamo Kiev, Vladyslav Supryaga. Il talento di Odessa è deciso a sposare il progetto del Bologna. Il vero problema della trattativa è il mancato accordo tra i club. Come racconta il Corriere dello Sport, la Dinamo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 settembre 2020) Ilcontinua a lavorare per Vladyslav, giovane attaccante della. Il talento stimato da Shevchenko pare abbia accettato l’offerta di Sabatini e che sia pronto per questa nuova avventura in Serie A. Un nuovodi calciomercato, quindi, in vista per i Felsinei? Mihajlovic aspettaMihajlovic aspetta un attaccante. Le dichiarazioni fatte dopo il match contro la Virtus Entella rimandando tutte al giovane attaccante della, Vladyslav. Il talento di Odessa è deciso a sposare il progetto del. Il vero problema della trattativa è il mancato accordo tra i club. Come racconta il Corriere dello Sport, la...

TuttoBolognaWeb : Mercato - Accordo tra Supryaga e il Bologna - - 1000Cuori : ????#Santander si è convinto, Spezia pronto a prenderlo. Così si finanzia #Supryaga #rassegnastampa #BolognaFC… - TuttoBolognaWeb : Marrese: 'Il Bologna non si è rinforzato, su Supryaga dico che...' - - infoitsport : Bologna, giorni decisivi per Supryaga: gli aggiornamenti - infoitsport : Bologna, oggi Supryaga si gioca la Champions: accelerata rossoblu in caso di eliminazione -