Superman: Henry Cavill ha firmato per recitare in altri tre film DC? (Di venerdì 18 settembre 2020) Nuove voci affermano che Henry Cavill avrebbe firmato per altri tre film dedicati a Superman, Clark Kent potrebbe tornare presto nel DCEU. Il futuro di Henry Cavill come Superman potrebbe aver subito una svolta, nuove voci sostengono che la star avrebbe firmato per altri tre film dedicati all'Uomo d'Acciaio, interpretato per l'ultima volta nel 2017 in Justice League. Fonti vicine sia a TCN che a DCUNews in queste ore hanno confermato che Henry Cavillha firmato un nuovo accordo, proprio per riprendere il suo ruolo di Superman nei futuri film DC. Queste nuove voci di corridoio dicono che l'attore avrebbe ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 settembre 2020) Nuove voci affermano cheavrebbepertrededicati a, Clark Kent potrebbe tornare presto nel DCEU. Il futuro dicomepotrebbe aver subito una svolta, nuove voci sostengono che la star avrebbepertrededicati all'Uomo d'Acciaio, interpretato per l'ultima volta nel 2017 in Justice League. Fonti vicine sia a TCN che a DCUNews in queste ore hanno confermato chehaun nuovo accordo, proprio per riprendere il suo ruolo dinei futuriDC. Queste nuove voci di corridoio dicono che l'attore avrebbe ...

Batman v Superman: Dawn of Justice - Henry Cavill

Henry Cavill nel costume di Superman Action Comics #1

Un nuovo fantastico design regala al Superman di Henry Cavill l’iconico costume visto per la prima volta in Action Comics # 1 nel 1938 Henry Cavill è molto apprezzato nei panni del figlio di Krypton, ...

