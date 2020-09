Suburra-La Serie, terza stagione Netflix: data ufficiale e anticipazioni (Di venerdì 18 settembre 2020) Ora è ufficiale: la terza stagione di Suburra – La Serie sarà disponibile su Netflix a partire dal 30 ottobre 2020 e sarà l’ultimo capitolo delle vicende sotterranee che coinvolgono la Capitale. A darne notizia è il canale social del prodotto audiovisivo che, oltre a comunicare la data di distribuzione sul colosso americano di streaming, … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 18 settembre 2020) Ora è: ladi– Lasarà disponibile sua partire dal 30 ottobre 2020 e sarà l’ultimo capitolo delle vicende sotterranee che coinvolgono la Capitale. A darne notizia è il canale social del prodotto audiovisivo che, oltre a comunicare ladi distribuzione sul colosso americano di streaming, … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

