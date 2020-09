Suburra: il 30 ottobre arriva il finale – Video (Di venerdì 18 settembre 2020) Suburra 3 - Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara “Habemus datam”. E’ con queste parole che Netflix ha comunicato oggi ai propri abbonati la data di lancio della terza ed ultima stagione di Suburra, la serie crime partita nel 2017 e fin da principio pensata per essere sviluppata proprio in tre capitoli, con protagonisti assoluti i legami tra Chiesa, Stato e Crimine. E non manca molto alla resa dei conti, dal momento che il giorno stabilito è venerdì 30 ottobre 2020. Nel Video che accompagna l’annuncio Aureliano (Alessandro Borghi), Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro), Samurai (Francesco Acquaroli) e Spadino (Giacomo Ferrara) sono attorno al fuoco, bruciano foto e documenti mentre i loro pensieri risuonano, anticipando gli scontri a cui il pubblico assisterà nei nuovi episodi. Dopo ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 18 settembre 2020)3 - Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara “Habemus datam”. E’ con queste parole che Netflix ha comunicato oggi ai propri abbonati la data di lancio della terza ed ultima stagione di, la serie crime partita nel 2017 e fin da principio pensata per essere sviluppata proprio in tre capitoli, con protagonisti assoluti i legami tra Chiesa, Stato e Crimine. E non manca molto alla resa dei conti, dal momento che il giorno stabilito è venerdì 302020. Nelche accompagna l’annuncio Aureliano (Alessandro Borghi), Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro), Samurai (Francesco Acquaroli) e Spadino (Giacomo Ferrara) sono attorno al fuoco, bruciano foto e documenti mentre i loro pensieri risuonano, anticipando gli scontri a cui il pubblico assisterà nei nuovi episodi. Dopo ...

amoredisperavto : RT @barb1p: il 30 ottobre esce l’ultima stagione di suburra e io non sono proprio pronta a vedere Borghi come Aureliano per l’ultima volta - adoremaljk : 30 ottobre. Suburra 3. Ho detto tutto, can't wait - haroldischarmer : RT @Shining__Star94: SUBURRA 3 DAL 30 OTTOBRE REGGETEMI - dituttounpop : Habemus datam! La terza stagione di #Suburra dal 30 ottobre su @NetflixIT - haroldischarmer : ODDIO RAGA 30 OTTOBRE SUBURRA VOGLIO MORÌ -