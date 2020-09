Suarez in Italia, l’esaminatore: «Gli ho chiesto di non segnare alla mia squadra» (Di venerdì 18 settembre 2020) Luis Suarez era a Perugia ieri per svolgere l’esame di Italiano: parla Lorenzo Rocca, uno dei professori che l’ha esaminato Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Lorenzo Rocca, professore dell’Università di Perugia, ha svelato alcuni retroscena dell’esame di Italiano svolto ieri da Luis Suarez. Le sue dichiarazioni. ESAME – «L’esame si è svolto secondo la prassi, dal dopo Covid in poi la prova si svolge in modalità orale. Abbiamo testato l’ascolto, la comprensione e l’interazione. Ha svolto il suo esame in quarto d’ora circa, abbiamo un po’ chiacchierato. Tutto si è svolto bene e la commissione ha deciso di ritenere la prova sufficiente e dare il livello B1, quello previsto per l’ottenimento della ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Luisera a Perugia ieri per svolgere l’esame dino: parla Lorenzo Rocca, uno dei professori che l’ha esaminato Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Lorenzo Rocca, professore dell’Università di Perugia, ha svelato alcuni retroscena dell’esame dino svolto ieri da Luis. Le sue dichiarazioni. ESAME – «L’esame si è svolto secondo la prassi, dal dopo Covid in poi la prova si svolge in modalità orale. Abbiamo testato l’ascolto, la comprensione e l’interazione. Ha svolto il suo esame in quarto d’ora circa, abbiamo un po’ chiacchierato. Tutto si è svolto bene e la commissione ha deciso di ritenere la prova sufficiente e dare il livello B1, quello previsto per l’ottenimento della ...

