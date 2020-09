Suarez, alla Juventus solo se parte Dybala. Dzeko a Torino gia oggi? (Di venerdì 18 settembre 2020) Secondo la Gazzetta dello Sport, in linea teorica l'unica strada possibile è quella di cedere un big come Dybala. Un ipotesi però che pare complicata, sia per il legame che lega la Juventus a La Joya ... Leggi su eurosport (Di venerdì 18 settembre 2020) Secondo la Gazzetta dello Sport, in linea teorica l'unica strada possibile è quella di cedere un big come. Un ipotesi però che pare complicata, sia per il legame che lega laa La Joya ...

forumJuventus : Non sappiamo se #Suarez verrà alla Juve, il più vicino sembra #Dzeko, ma sicuramente sarà un pomeriggio talmente es… - forumJuventus : GdS: 'Il giorno di Dzeko. Milik-Roma, ci siamo. Edin potrà sbarcare subito alla Juventus. Pronto un biennale per il… - forumJuventus : L’effetto di Dragon Ball non c’è più ma metti like se vuoi El Pistolero #Suarez alla Juve ?? #?????????? - lupofranci1 : Se arriva e dico se questo signore la Juventus ha l'attacco più forte D Europa e dico solo D Europa ...Suarez forti… - Ap_Af_8p_8f : RT @AntoDPrete: @napolista Nei commenti che leggo vedo schieramenti, quelli del Napoli attaccano perché Suarez va alla Juve, quelli della J… -