Stranger Things 4, David Harbour: "Il ritorno di Hopper? Sarà come quello di Gandalf nel Signore degli Anelli" (Di venerdì 18 settembre 2020) David Harbour ha accennato a uno degli elementi più attesi di Stranger Things 4: il ritorno di Hopper, paragonandolo a quello di Gandalf nella saga Il Signore degli Anelli. Stranger Things 4 mostrerà il ritorno di Hopper e ora l'attore David Harbour ha parlato di questo atteso dettaglio della trama facendo un paragone con Gandalf, uno dei personaggi principali del film Il Signore degli Anelli. La star ha accennato agli episodi inediti dello show di Netflix in occasione di un'intervista rilasciata a Total ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 settembre 2020)ha accennato a unoelementi più attesi di4: ildi, paragonandolo adinella saga Il4 mostrerà ildie ora l'attoreha parlato di questo atteso dettaglio della trama facendo un paragone con, uno dei personaggi principali del film Il. La star ha accennato agli episodi inediti dello show di Netflix in occasione di un'intervista rilasciata a Total ...

Stranger Things, David Harbour ammette: 'Il destino di Hopper? Avevamo deciso anni fa'

Le sorti di Hopper ci hanno tenuto con il fiato sospeso per un bel po' di tempo: dopo il finale della terza stagione di Stranger Things una fanbase intera era stata tenuta sulle spine riguardo il dest ...

Le sorti di Hopper ci hanno tenuto con il fiato sospeso per un bel po' di tempo: dopo il finale della terza stagione di Stranger Things una fanbase intera era stata tenuta sulle spine riguardo il dest ...