Strage dei ghanesi, il ricordo a Castel Volturno: "Vittime innocenti dei clan" (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCastel Volturno (Ce) – Un momento di preghiera interreligiosa e una piccola assemblea per ricordare le vittime della Strage di Castel Volturno, avvenuta dodici anni fa per mano di Giuseppe Setola e dei componenti dell'ala stragista del clan dei Casalesi Davide Granato, Alessandro Cirillo, Giovanni Letizia e Antonio Alluce. Sei persone, tutte ghanesi – Kwame Antwi Julius Francis, Affun Yeboa Eric, Jeemes Alex, Samuel Kwako, Christopher Adams, El Hadji Ababa – morirono sotto le decine di proiettili sparati dai kalashnikov dei killer, che agirono per motivi razziali, come riconosciuto dalla sentenza definitiva di condanna; un settimo ghanese, Joseph Ayimbora, rimase invece ferito alle gambe, con coraggio testimoniò contro i sicari ...

