Stop a TikTok e WeChat negli Usa: Trump vieta il download delle app cinesi (Di venerdì 18 settembre 2020) A partire dalla prossima domenica negli Stati Uniti non si potranno più scaricare le app TikTok e WeChat: nessun cambio per coloro che già le utilizzano, ma WeChat potrebbe diventare presto ... Leggi su globalist (Di venerdì 18 settembre 2020) A partire dalla prossima domenicaStati Uniti non si potranno più scaricare le app: nessun cambio per coloro che già le utilizzano, mapotrebbe diventare presto ...

