Stefano De Martino incontra per caso l’amica di Belen e la reazione sorprende tutti Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 18 settembre 2020) Il clan Rodriguez è tutto controDe? Sembra di no dalle ultimeche mostrano l’incontro trae Patrizia Griffini. Lei è la storica amica diRodriguez e visto il comportamento di Cecilia Rodriguez nei confronti dell’ex cognato pensavamo che anche la petineuse ex gieffina non gli avrebbe rivolto la parola. Invece non è andata così, nel loro incontro perDe Marino e Patrizia Griffini sono apparsi come due cari amici pronti anche a qualche confidenza. Il conduttore e ballerino è sempre seguito dai paparazzi, così come. Tra le braccia ha il cucciolo di labrador che da poco è entrato nella sua vita; un cagnolino per lui e per Santiago. Ma è ...