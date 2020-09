Stefano De Martino incontra Cecilia Rodriguez | lei non lo saluta

(Di venerdì 18 settembre 2020) I due ex cognati,De, si sonoti in un locale a Milano. La sorella di Belen però non loe Ignazio Moser si sono conosciuti al Grande Fratello Vip. Dopo la fine del programma i due hanno continuato la loro relazione, che ha avuto una battuta … L'articolo Curiosauro.

Stayhappy___ : Ma vi immaginate un vero #GFVIP : con Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Stefano De Martino, Belen, Rudy, Gerry Sco… - MondoTV241 : Cecilia Rodriguez incontra casualmente l'ex cognato Stefano De Martino, ma lo ignora....(FOTO) #CeciliaRodriguez… - ashtonlovelemon : @FintocineseHood uuuh si Stefano de Martino spostati proprio - ffanzani1 : @MediasetTgcom24 ha fatto un articolo per Stefano de Martino che ha regalato un cane a Santiago. Ma siete seri ? - Notiziedi_it : Colpo di scena: Stefano De Martino prova a tornare con Belen -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

Belen Rodriguez è stata assolta per una presunta aggressione a due paparazzi che erano riusciti a fotografarla mentre dallo yacht si calava il costume e urinava in mare. Il giudice per le indagini pre ...Una nuova ripartenza per Stefano De Martino. Dopo aver lasciato la casa che condivideva con Belen Rodriguez in zona Brera a Milano, il ballerino ha arredato di tutto punto un elegante appartamento da ...Belen Rodriguez è stata assolta per una presunta aggressione a due paparazzi che erano riusciti a fotografarla mentre dallo yacht si calava il costume e urinava in mare. Il giudice per le indagini pre ...