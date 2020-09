Stefano De Martino cambia casa | vita da single a Milano – FOTO

Leggi su bloglive

(Di venerdì 18 settembre 2020)Deimpegnato con il trasloco: l’ex ballerino ha lasciato laconiugale con Belen. Nuovaper luiDetrasloca. Il conduttore di Made in Sud, tornato adopo la quarantena trascorsa a Napoli e le vacanze estive tra la Spagna e Capri, ha dato il via alla Fase 2. … Questo articoloDedaè stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.