Stati Uniti, Trump vieta lo scaricamento di WeChat e TikTok dal 20 settembre: 'Rubano i dati personali degli americani' (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha emesso un ordine che impedisce, a partire dal 20 settembre, di scaricare e utilizzare TikTok e WeChat a chi si trova nel Paese. Il divieto di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Dipartimento del Commercioha emesso un ordine che impedisce, a partire dal 20, di scaricare e utilizzarea chi si trova nel Paese. Il divieto di ...

