Sport | il pubblico torna negli stadi Spadafora | “Agli internazionali di Roma mille spettatori”

ROMA – "Finalmente, già a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di tennis, potranno assistere mille spettatori a tutte le competizioni sportive che si terranno all'aperto e che rispetteranno scrupolosamente le regole previste in merito a distanziamento, mascherine, prenotazione dei posti a sedere: un primo, ma significativo passo verso il ritorno, speriamo presto, alla normalità nello sport". Lo annuncia il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora.

