Spedizioni punitive pakistane: ecco la ferocia della "Ak-47-gang" (Di venerdì 18 settembre 2020) Bartolo Dall'Orto La polizia identifica i membri di una banda di pakistani responsabile di episodi di particolare violenza a Bologna Tirapugni, coltelli, agguati in piena regola, aggressioni. E poi quel nome evocativo per un "gruppo criminale", Ak-47-gang, che trasuda ferocia. La polizia oggi ha individuato a Bologna e perquisito gli 11 membri di una banda responsabile di episodi di particolare violenza nell'ultimo anno. Si tratta di giovani pakistani, alcuni dei quali minorenni, accusati di aver pianificato e messo in atto almeno due aggressioni, di cui una che ha i contorni di una vera e propria spedizione punitiva. Con l'uso di armi da taglio e altri corpi contundenti. Il primo episodio risale all'agosto del 2019, quando un giovane romeno viene aggredito e accoltellato alla schiena. Per fortuna non muore, ma riporta ferite guaribili in 30 ...

