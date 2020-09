Spazio: un satellite porterà il nome del professor Milani dell’Università di Pisa (Di venerdì 18 settembre 2020) L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha intitolato uno dei satelliti “CubeSat” della missione HERA al professor Andrea Milani dell’Università di Pisa scomparso nel 2018. Hera prenderà il via nel 2024 ed è la prima missione europea per la difesa planetaria e la caccia agli asteroidi. Andrea Milani, già professore di Meccanica Celeste dell’Ateneo Pisano nonché scienziato di fama internazionale, ha ricevuto questo tributo anche come ideatore della missione dell’ESA Don Quijote, la cui eredità viene oggi raccolta da HERA. Il profesor Milani ha dato contributi fondamentali alle tradizionali ricerche sulla stabilità del Sistema Solare, alla nascente disciplina della geodesia spaziale, alla ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha intitolato uno dei satelliti “CubeSat” della missione HERA alAndreadell’Università discomparso nel 2018. Hera prenderà il via nel 2024 ed è la prima missione europea per la difesa planetaria e la caccia agli asteroidi. Andrea, giàe di Meccanica Celeste dell’Ateneono nonché scienziato di fama internazionale, ha ricevuto questo tributo anche come ideatore della missione dell’ESA Don Quijote, la cui eredità viene oggi raccolta da HERA. Il profesorha dato contributi fondamentali alle tradizionali ricerche sulla stabilità del Sistema Solare, alla nascente disciplina della geodesia spaziale, alla ...

Greenreport_it : Un satellite nello spazio porterà il nome del professor Milani dell’Università di Pisa - - cascinanotizie : Tra le stelle. Dall'Esa una dedica speciale al professor Milani Un satellite nello spazio porterà il nome del docen… - MonacoTribuneIT : OSM-1 CICERO è un nano satellite realizzato dalla società monegasca Orbital Solutions #Monaco #Montecarlo… - ItaliaMobilesrl : ????? #Internet NON nasce come progetto militare. La vera storia della Rete e di #Arpanet inizia nel 1957 con il lan… - Saturnianin : Quando l'Unione Sovietica ha lanciato in orbita il primo satellite artificiale della Terra, gli Stati Uniti hanno q… -