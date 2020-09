Spadafora: «Via libera a mille spettatori per tutti gli eventi sportivi all’aperto» (Di venerdì 18 settembre 2020) Il ministro dello Sport Spadafora annuncia che nei prossimi giorni verrà dato il via libera alla presenza di mille spettatori negli eventi sportivi all’aperto. Una svolta, dunque, anche per le partite di calcio. Si partirà dalle semifinali e finali degli Internazionali di tennis. «Finalmente già a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di tennis potranno assistere mille spettatori a tutte le competizioni sportive che si terranno all’aperto e che rispetteranno scrupolosamente le regole previste in merito al distanziamento, mascherine e prenotazione dei posti a sedere. Nelle prossime ore verrà ufficializzata la decisione, ma desidero sin da subito ringraziare il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 settembre 2020) Il ministro dello Sportannuncia che nei prossimi giorni verrà dato il viaalla presenza dinegliall’aperto. Una svolta, dunque, anche per le partite di calcio. Si partirà dalle semifinali e finali degli Internazionali di tennis. «Finalmente già a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di tennis potranno assisterea tutte le competizioni sportive che si terranno all’aperto e che rispetteranno scrupolosamente le regole previste in merito al distanziamento, mascherine e prenotazione dei posti a sedere. Nelle prossime ore verrà ufficializzata la decisione, ma desidero sin da subito ringraziare il ...

repubblica : RT @giusmo1: Spadafora: 'Agli Internazionali di tennis mille spettatori a partire dalle semifinali' - genovesergio76 : Eurosport : Spadafora: 'Via libera a 1000 spettatori per tutti gli sport all’aperto' - - Doct_Manhattan : Ingresso libero per i VIP. Uno vale uno... - DriverN14 : RT @CalcioFinanza: Spadafora: «Via libera a 1000 spettatori per tutti gli sport all’aperto» - napolista : Spadafora: «Via libera a mille spettatori per tutti gli eventi sportivi all’aperto» Si partirà dalle semifinali e f… -