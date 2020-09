Spadafora | “Sì alla riapertura con un massimo di mille persona per le manifestazioni sportive all’aperto”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 18 settembre 2020) Il Ministro dello Sport, Vincenzoha parlato della decisione del CTS in cui è stato deciso di riaprire al pubblico –1000 persone – per leall’aperto: “Nelle prossime ore verrà ufficializzata questa decisione, ma voglio ringraziare il Ministro Speranza per la collaborazione e il Comitato Scientifico. Primario era non differenziare tra gli aventi culturali e quelli sportivi. Finalmente, già a partire dalle semifinali e finali del Master 1000 di tennis a Roma, potranno assisterespettatori. Questo apre all’apertura al pubblico alleche si disputano all’aperto rispettando scrupolosamente le regole come il distanziamento sociale, l’uso delle ...