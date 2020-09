Spadafora | ' Ok a 1000 spettatori all' aperto' Si parte da Roma | ma per gli stadi

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? #Spadafora riapre gli eventi sportivi al pubblico: 'Massimo di 1000 persone' ? - GianniIglesias : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? #Spadafora riapre gli eventi sportivi al pubblico: 'Massimo di 1000 persone' ? - BuzuLuke : Aprite San Siro. Un stadio cosi merita piu di 1000. Dai... il popolo Italiano merita un po di normalita. #Spadafora - Bennid22 : RT @francescoceccot: 14 settembre 2020 ore 15:43 , il governo dice NO a 1000 tifosi per Juventus-Sampdoria 18 settembre 2020 ore 11:52 Spa… - almiglietta : RT @GeorgeSpalluto: Spadafora: 'A partire da semifinali e finali degli Internazionali, potranno assistere 1000 spettatori a tutte le compet… -

Ultime Notizie dalla rete : Spadafora 1000

Prove di ritorno alla normalità per lo sport italiano. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha annunciato la riapertura degli stadi e degli impianti sportivi all'aperto a 1000 spettatori. Un pro ...Arriva il pubblico agli Internazionali d’Italia, dopo le roventi polemiche dei giorni scorsi. «Finalmente già a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di tennis potranno assister ...ROME, SEP 18 - Sports Minister Vincenzo Spadafora said Friday that Italy is to allow spectators to return to open-air sports events, in a limited way, for the first time since the start of the COVID-1 ...