Spadafora | Ministro dello Sport | “Possibili 1000 spettatori per sport all’aperto”

(Di venerdì 18 settembre 2020) Il, Vincenzoapre al ritorno degliper gliall’aperto Importanti novità per il ritorno del pubblico negli stadi. Il, Vincenzo, ha aperto al ritorno degliper gliall’aperto a partire dalle semifinale e finale degli Internazionali di Tennis dove potranno essere presenti. “Finalmente, già a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di Tennis, potranno assistere millea tutte le competizioni ...

Importante svolta per gli eventi sportivi in Italia. Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha annunciato all'Ansa che anche il pubblico sarà ammesso agli eventi sportivi. Si partirà già dalle s ...Il Ministro Vincenzo Spadafora ha anticipato quale sarà il primo passo verso il ritorno alla normalità nello sport: «Finalmente già a par ...Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora ha commentato la decisione del CTS a seguito della riunione di martedì 15 settembre nella quale è stato deciso di riaprire al pubblico (1.000 persone) le ma ...