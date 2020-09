Spadafora: “Mille spettatori agli eventi sportivi all’aperto”. Si parte dalle semifinali e finali degli Internazionali di tennis a Roma (Di venerdì 18 settembre 2020) Mille spettatori a evento nelle manifestazioni sportive all’aperto, a partire dalle semifinali degli Internazionali di tennis in corso al Foro Italico di Roma. Lo annuncia in una nota il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. ”Nelle prossime ore verrà ufficializzata la decisione – si legge – ma desidero sin da subito ringraziare il ministro Speranza per la collaborazione e il Comitato Tecnico scientifico per aver tempestivamente programmato l’audizione che ho richiesto”. “Finalmente, già a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Millea evento nelle manifestazioni sportive all’aperto, a partirediin corso al Foro Italico di. Lo annuncia in una nota il ministro dello Sport, Vincenzo. ”Nelle prossime ore verrà ufficializzata la decisione – si legge – ma desidero sin da subito ringraziare il ministro Speranza per la collaborazione e il Comitato Tecnico scientifico per aver tempestivamente programmato l’audizione che ho richiesto”. “Finalmente, già a partiredi ...

ilriformista : Lo #sport riapre al pubblico, ok dal ministro #Spadafora: mille spettatori per gli eventi all’aperto @vinspadafora - nestquotidiano : Spadafora “Mille spettatori a tutte le competizioni all’aperto” - fattoquotidiano : Spadafora: “Mille spettatori agli eventi sportivi all’aperto”. Si parte dalle semifinali e finali degli Internazion… - sportli26181512 : Spadafora: 'Sport all'aperto con 1000 spettatori a partire da Internazionali Roma': Come annunciato dal Ministro de… - italiaserait : Spadafora: “Mille spettatori agli eventi sportivi all’aperto” -