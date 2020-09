Spadafora “Mille spettatori a tutte le competizioni all'aperto” (Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Nelle prossime ore verrà ufficializzata la decisione, ma desidero sin da subito ringraziare il ministro Speranza per la collaborazione e il Comitato Tecnico scientifico per aver tempestivamente programmato l'audizione che ho richiesto. Dal confronto con i rappresentanti dei miei uffici, sono emerse le condizioni per un ulteriore approfondimento delle questioni riguardanti il mondo sportivo e per la condivisione del nostro punto di vista in merito all'esigenza di non differenziare tra eventi culturali ed eventi sportivi. Finalmente, già a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di tennis, potranno assistere mille spettatori a tutte le competizioni sportive che si terranno all'aperto e che rispetteranno scrupolosamente le regole previste in merito a distanziamento, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Nelle prossime ore verrà ufficializzata la decisione, ma desidero sin da subito ringraziare il ministro Speranza per la collaborazione e il Comitato Tecnico scientifico per aver tempestivamente programmato l'audizione che ho richiesto. Dal confronto con i rappresentanti dei miei uffici, sono emerse le condizioni per un ulteriore approfondimento delle questioni riguardanti il mondo sportivo e per la condivisione del nostro punto di vista in merito all'esigenza di non differenziare tra eventi culturali ed eventi sportivi. Finalmente, già a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di tennis, potranno assistere millelesportive che si terranno all'aperto e che rispetteranno scrupolosamente le regole previste in merito a distanziamento, ...

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? #Spadafora riapre gli eventi sportivi al pubblico: 'Massimo di 1000 persone' ? - Aquila6811 : RT @pasqualinipatri: L’annuncio di Spadafora: “Mille spettatori a tutte le competizioni sportive che si terranno all’aperto” - FrancisJUnder12 : #spadafora apre a 1000 persone come pubblico per eventi sportivi all aperto Detto che sembra fatto apposta x NON f… - Romanito_21 : Beh dai diciamo che la Juve è arrivata a questa conclusione già 20 giorni fa. Pensavo che Spadafora, che ricordiamo… - pasqualinipatri : L’annuncio di Spadafora: “Mille spettatori a tutte le competizioni sportive che si terranno all’aperto”… -