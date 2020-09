Spadafora annuncia: fino a mille spettatori per eventi sportivi all'aperto (Di venerdì 18 settembre 2020) Il ministro dello Sport ha annunciato che la misura sarà in vigore già partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di Tennis, nel rispetto delle norme su distanziamento, mascherine e ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 18 settembre 2020) Il ministro dello Sport hato che la misura sarà in vigore già partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di Tennis, nel rispetto delle norme su distanziamento, mascherine e ...

