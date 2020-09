Spadafora annuncia: “Fino a 1000 spettatori per competizioni sportive all’aperto” (Di venerdì 18 settembre 2020) Il pubblico negli stadi e non solo di calcio. Arriva ufficialmente un'apertura importante da parte del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora riguardo la decisione del CTS di riaprire gli eventi sportivi ai fan.Spadafora: "1000 persone per eventi sportivi all'aperto"caption id="attachment 942159" align="alignnone" width="594" Spadafora (Getty Images)/captionA seguito della riunione di martedì 15 settembre nella quale è stato deciso di riaprire al pubblico (massimo 1000 persone) le manifestazioni sportive all'aperto, Spadafora ha voluto precisare: "Nelle prossime ore verrà ufficializzata la decisione, ma desidero sin da subito ringraziare il ministro Speranza per la collaborazione e il Comitato Tecnico scientifico per aver tempestivamente ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 18 settembre 2020) Il pubblico negli stadi e non solo di calcio. Arriva ufficialmente un'apertura importante da parte del Ministro dello Sport Vincenzoriguardo la decisione del CTS di riaprire gli eventi sportivi ai fan.: "persone per eventi sportivi all'aperto"caption id="attachment 942159" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/captionA seguito della riunione di martedì 15 settembre nella quale è stato deciso di riaprire al pubblico (massimopersone) le manifestazioniall'aperto,ha voluto precisare: "Nelle prossime ore verrà ufficializzata la decisione, ma desidero sin da subito ringraziare il ministro Speranza per la collaborazione e il Comitato Tecnico scientifico per aver tempestivamente ...

