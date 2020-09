Spadafora | 1000 spettatori per competizioni all' aperto Ufficiale | il Parma è del Krause Group

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? #Spadafora riapre gli eventi sportivi al pubblico: 'Massimo di 1000 persone' ? - SkySport : Spadafora: '1000 spettatori per gli sport all'aperto'. Le news - InterClubIndia : RT @marifcinter: Spadafora: 'A partire da semifinali e finali degli Internazionali di tennis potranno assistere 1000 spettatori a tutte le… - pierbaia3 : RT @CucchiRiccardo: La notizia positiva è che si potrà tornare a vedere sport dal vivo. Ma il limite di 1000 spettatori agli Internazionali… - bologna_sport : Una prima apertura: 1000 persone agli eventi sportivi dal vivo -

Ultime Notizie dalla rete : Spadafora 1000

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora ha commentato la decisione del CTS a seguito della riunione di martedì 15 settembre nella quale è stato deciso di riaprire al pubblico (1000 persone) le man ...Così come si era notevolmente arrabbiato con la Regione Lazio (con relativo scambio di comunicati e accuse), Angelo Binaghi, che presiede la FIT dal 2001 e che è stato rieletto per il suo sesto mandat ...Scrive su Twitter il giornalista Riccardo Cucchi: "La notizia positiva è che si potrà tornare a vedere sport dal vivo. Ma il limite di 1000 spettatori agli Internazionali ha un senso. A S.Siro, all' O ...