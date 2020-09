Sorteggio preliminari Europa League: per il Milan, dopo il Bodo/Glimt, ci sarà eventualmente la vincente tra Besiktas e Rio Ave (Di venerdì 18 settembre 2020) Tra il Milan e l’ingresso in Europa League – oltre al Bodo/Glimt – ci sarà la sfida tra la vincente di Besiktas-Rio Ave. C’è stato a Nyon il Sorteggio per i preliminari di Europa League, i rossoneri giovedì affronteranno a San Siro il Bodo/Glimt, in caso di vittoria – gara secca – la squadra di Pioli incontrerà, il primo ottobre, in trasferta e sempre in gara unica la vincente tra i turchi del Besiktas e portghesi del Rio Ave. Foto: Twitter Milan L'articolo Sorteggio preliminari Europa ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 settembre 2020) Tra ile l’ingresso in– oltre al– ci sarà la sfida tra ladi-Rio Ave. C’è stato a Nyon ilper idi, i rossoneri giovedì affronteranno a San Siro il, in caso di vittoria – gara secca – la squadra di Pioli incontrerà, il primo ottobre, in trasferta e sempre in gara unica latra i turchi dele portghesi del Rio Ave. Foto: TwitterL'articolo...

Noovyis : (Sorteggio preliminari Europa League: per il Milan, dopo il Bodo/Glimt, ci sarà eventualmente la vincente tra Besik… - irepoc85 : Io volevo incontrare le più forti, perchè se devo aver paura del sorteggio dei preliminari di @EuropaLeague, dovrei… - milansette : Europa League, domani il sorteggio per il prossimo turno dei preliminari - sportli26181512 : Europa League, domani il sorteggio per il prossimo turno dei preliminari: Nella giornata di domani verrà effettuato… -