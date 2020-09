Sono stati estratti i vincitori della strana lotteria nazionale messicana (Di venerdì 18 settembre 2020) Inizialmente doveva servire al presidente per sbarazzarsi dell'aereo presidenziale, messo in palio come primo premio, ma le cose Sono andate diversamente Leggi su ilpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Inizialmente doveva servire al presidente per sbarazzarsi dell'aereo presidenziale, messo in palio come primo premio, ma le coseandate diversamente

Ultime Notizie dalla rete : Sono stati Marito gay, no all’annullamento delle nozze se ci sono stati otto anni di vita serena Il Sole 24 ORE Regionali Campania 2020, De Luca riscopre i comizi e chiude la campagna a San Giovanni: «Ma all'anima di chi...»

Chiude la sua campagna elettorale nella ex roccaforte rossa di San Giovanni a Teduccio. Il quartiere dei Napolitano, di Bassolino e di tutta la tradizione del vecchio Pci fatta di sindacalisti e tute ...

Spiano i pin alle casse dei supermercati, borseggiano e prelevavano contanti: arrestati

Sono riusciti a spiare e memorizzare il codice pin del bancomat di una signora che stava pagando la spesa alle casse del supermercato, poi le hanno sfilato il portatessere e, nel giro di poco tempo, e ...

Dilettanti - Il Carpaneto completa lo staff. Sabato amichevole con la Primavera della Cremonese

Quattro figure tra parte tecnica e medica e due figure organizzative di riferimento. Sono questi i numeri del nuovo staff della Vigor Carpaneto, formazione piacentina al via del prossimo campionato di ...

