Solito show dei sindacati. In piazza per non cambiare. Manifestazione senza senso di Cgil, Cisl e Uil. La scusa è il lavoro ma l'obiettivo è affossare il referendum (Di venerdì 18 settembre 2020) Oggi sindacati di nuovo in piazza a Roma e Milano per la solita giornata di mobilitazione nazionale unitaria promossa da Cgil, Cisl e Uil nazionali con addentellati di presenze locali. In rappresentanza della trimurti interverrà il segretario Uil, Pier Paolo Bombardieri, che chiuderà la Manifestazione dal titolo magniloquente "Ripartire dal lavoro", facendo però sciopero, sarebbe da aggiungere allo slogan. In questo periodo i sindacati, naturalmente sempre di venerdì per fare ponte, non lesinano la loro attività di intralcio alla ripartenza di un Paese, l'Italia, già tanto provato dalla pandemia, senza senso di responsabilità civica. Quando c'è da dare una ...

