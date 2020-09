Sky: Milik ha voluto garanzie dalla Roma sul suo ruolo nel progetto (Di venerdì 18 settembre 2020) Presto arriverà l’annuncio ufficiale del passaggio di Arkadiusz Milik alla Roma. Sky Sport ha svelato un retroscena: il polacco ha voluto delle garanzie sul suo ruolo nel progetto del club e avrebbe avuto una videochiamata con Paulo Fonseca. L’allenatore l’avrebbe rassicurato, facendogli capire che sarà lui il perno offensivo della squadra. Adesso si attende soltanto il via libera dall’Austria e il giocatore potrà firmare con la Roma. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 settembre 2020) Presto arriverà l’annuncio ufficiale del passaggio di Arkadiuszalla. Sky Sport ha svelato un retroscena: il polacco hadellesul suoneldel club e avrebbe avuto una videochiamata con Paulo Fonseca. L’allenatore l’avrebbe rassicurato, facendogli capire che sarà lui il perno offensivo della squadra. Adesso si attende soltanto il via libera dall’Austria e il giocatore potrà firmare con la. L'articolo ilNapolista.

