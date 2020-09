Sindacati in piazza: priorità lavoro. Landini: 'Va confermato il blocco dei licenziamenti' (Di venerdì 18 settembre 2020) Il mondo del lavoro è in affanno e gli ultimi dati sui contratti a termine lo confermano una volta di più. Nel secondo trimestre c'è stato un calo drastico di oltre un milione di contratti a termine ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 18 settembre 2020) Il mondo delè in affanno e gli ultimi dati sui contratti a termine lo confermano una volta di più. Nel secondo trimestre c'è stato un calo drastico di oltre un milione di contratti a termine ...

GrimoldiPaolo : In provincia di #Milano lunedì alla riapertura della #scuola mancheranno circa 20mila precari, di questi 12mila… - tg2rai : Sindacati in piazza oggi per il #lavoro in tutte le principali città italiane. La manifestazione nazionale indetta… - Marghe0855 : RT @LaNotiziaTweet: Solito show dei #sindacati. In piazza per non cambiare. Manifestazione senza senso di Cgil, Cisl e Uil. La scusa è il l… - marino29b : RT @MPenikas: LN Solito show dei sindacati. In piazza per non cambiare. Manifestazione senza senso di Cgil, Cisl e Uil. La scusa è il lavor… - Progetto_Venus : @LaNotiziaTweet I sindacati sono anche quelli che hanno portato i pensionati in piazza per tutelare le pensioni d'oro dei loro vertici. -