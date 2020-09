Silenziosa | civica e dolente | piazza San Giovanni ricorda Willy

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 18 settembre 2020) La risposta della comunità civile, per essere un giorno feriale, non è trascurabile. Ovviamente non è ladegli eventi di massa, ma Sanprova are, nella manifestazione indetta da NIBI, acronimo di Neri Italiani Black Italians. Una ragazza, seduta, tiene tra le gambe un cartellone con scritto “silence is violence”. Qui, però, c’è tutt’altro che rumore. Un silenzio di rispetto, piuttosto.Voglia di parlare ce ne è poca. Appena una telecamera si avvicina, o qualcuno che si sospetta abbia la domanda pronta, ci si allontana. “Meglio che non parlo”, mi dice un ragazzo sulla trentina. Non è facile strappargli qualche parola, si intuisce che è toccato profondamente dalla vicenda. “No, non lo conoscevo. ...