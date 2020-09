Si vota e Trump è meno negazionista: promesse 100 milioni di vaccini per Aprile 2021 (Di venerdì 18 settembre 2020) Con l'avvicinarsi delle elezioni il presidente americano Donald Trump è meno negazionista e ha promesso oggi che 100 milioni di dosi di vaccini contro il Covid-19 saranno prodotte entro la fine dell'... Leggi su globalist (Di venerdì 18 settembre 2020) Con l'avvicinarsi delle elezioni il presidente americano Donalde ha promesso oggi che 100di dosi dicontro il Covid-19 saranno prodotte entro la fine dell'...

Con l'avvicinarsi delle elezioni il presidente americano Donald Trump è meno negazionista e ha promesso oggi che 100 milioni di dosi di vaccini contro il Covid-19 saranno prodotte entro la fine dell'a ...

