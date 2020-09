Si fingevano carabinieri e avvocati e truffavano anziani nel Brindisino | 6 arresti

PugliaStream : «Signora, sono l'appuntato del paese»: si fingevano avvocati e carabinieri per truffare gli anziani - LaGazzettaWeb : I responsabili originari del Napoletano -

Ultime Notizie dalla rete : fingevano carabinieri

La Gazzetta del Mezzogiorno

BRINDISI - Si qualificavano come avvocati e carabinieri per commettere truffe, per lo più in danno di persone anziane. I carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni hanno eseguito ...I carabinieri di San Vito dei Normanni (Br), coadiuvati da colleghi della Campania hanno dato esecuzione a misure cautelari, in carcere e ai domiciliari, nei confronti di sei persone, tutte residenti ...Quattro misure di custodia cautelare sono state emesse dal Gip di Napoli e notificate dai carabinieri della stazione di Frignano, in provincia di Caserta, per associazione per delinquere finalizzata a ...