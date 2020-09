(Di venerdì 18 settembre 2020) I Marvel Studios hanno trovato la loro She-, efa gli onori di casa, dando il benvenutoMarvel Family a. Finalmente conosciamo l'identità dell'attrice che interpreterà She-, la protagonista della nuovatv Marvel targata. Si tratta di, e a darle il benvenuto non può certo mancare. Vincitrice di un Emmy Award per la sua performance - o meglio, le sue performance -tv di CTV e BBC America Orphan Black, ladarà il volto a Jennifer Walters, l'avvocatessa cugina di Bruce Banner che ...

undermickeyskin : quanto non mi ispira sto she hulk - cinemaniaco_fb : ?????????????? She-Hulk, Mark Ruffalo commenta il casting di Tatiana Maslany nella serie di Disney+… - marie_clode : RT @fumettologica: Ecco il volto di She-Hulk nella serie televisiva - Debris65 : RT @docmanhattan4: Chi è l'attrice che interpreterà She-Hulk nella serie TV e soprattutto chi è She-Hulk, il personaggio Marvel, la cugina… - MadManWaBox : RT @fumettologica: Ecco il volto di She-Hulk nella serie televisiva -

Ultime Notizie dalla rete : She Hulk

Dopo mesi e mesi di speculazioni, rumor e voci, conosciamo finalmente il nome dell'attrice che porterà sul piccolo schermo She-Hulk ovvero Tatiana Maslany. E nel frattempo, è BossLogic a offrirci una ...Tatiana Maslany sarà la protagonista di She-Hulk, serie Marvel in arrivo su Disney+. Non ci sono ancora conferme ufficiali da parte della diretta interessata, nota al pubblico per aver ricoperto i tan ...Tatiana Maslany sarà She-Hulk: la protagonista della serie TV Netflix Orphan Black, vestirà i panni della supereroina in verde nella nuova serie live action del MCU per Disney+. A pochi giorni dall’ar ...