Sesso | le domande che cambiano il tuo modo di vederlo

Ti sei mai posto domande sul Sesso? domande legate al modo in cui percepisci e vivi la tua sessualità, intendiamo, per chiederti se sei in reale connessione con essa? Forse è il momento di farlo. Non tutti sperimentano la sessualità allo stesso modo. Alcuni provano piaceri che altri non hanno, o preferiscono addentrarsi in attività che per altri non sarebbero allettanti. Per decenni, gli esperti hanno parlato dei fattori culturali e sociali che possono svolgere un ruolo nella sessualità e nei comportamenti sessuali delle persone, sottolineando che, inevitabilmente, il Sesso riflette più della nostra personalità di quanto pensiamo (la National Library of Medicine degli Stati Uniti ha diversi studi tra cui uno condotto da Jacek ...

Ultime Notizie dalla rete : Sesso domande Bimbo di 8 anni cambia sesso a scuola: «Sono una bambina, chiamatemi Lilie» Leggo.it Sempre più donne usano app di incontri e di sesso, lo dice la scienza

Il Kinsey Institute presso l’Università dell’Indiana e Clue, una società di salute femminile, hanno pubblicato il più grande sondaggio sull’impegno delle donne nella tecnologia sessuale e il primo ad ...

Shere Hite, la donna che svelò il sesso delle donne

«Alle donne non è mai stato chiesto come si sentivano riguardo al sesso. I ricercatori, in cerca di “norme” statistiche, hanno posto le domande sbagliate per le ragioni sbagliate. E troppo spesso hann ...

‘Vuole avere figli?’, ‘La sua religione che feste ha?’ Le domande illegali a un colloquio di lavoro. E come difendersi

Un colloquio di lavoro dovrebbe ruotare attorno alle competenze del candidato. Ma non è raro che chi si occupa del recruitment si concentri su dettagli della vita privata irrilevanti per il ruolo che ...

