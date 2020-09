Serie C | Ghirelli alza la voce | “Basta minacce! Il campionato partirà | ognuno si assuma proprie responsabilità”

(Di venerdì 18 settembre 2020) "Mi vedo costretto a replicare direttamente all’Avv. Calcagno che continua imperterrito ad accusare ed a gettare fango sui Presidenti di Lega Pro".Parola di Francesco. Dopo l'ultimo sfogo del vicepresidente dell'Assocalciatori, Umberto Calcagno, che ha ribadito lo stato di agitazione per l'intera categoria dei giocatori tesserati per le società militanti neldiC, riservandosi - in caso di mancata soluzione delle tematiche evidenziate - di indire lo sciopero per la prima giornata di, il presidente della Lega Pro, attraverso una nota ufficiale, ha voluto chiarire la propria posizione, provando a porre la parole 'fine' ad una situazione che rischia di degenerare giorno dopo giorno.Di seguito, le dichiarazioni di."Ricordo ...

Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli attacca l’Aic che minaccia lo sciopero. Queste le parole del massimo rappresentante della Lega: “In questi mesi non ho replicato, o l’ho fatto in punta ...Per l’amichevole a porte chiuse Mister Troise convoca anche gli ultimi acquisti. Indisponibili gli acciaccati Baniya e Militari oltre a Pinton, operato alla spalla MANTOVA. Dopo una lunghissima attesa ...L’AIC si oppone all’inizio del campionato di Serie C, in programma nel weekend del 26 e 27 settembre: proposto lo sciopero. Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha voluto chiarire la situazi ...