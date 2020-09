Serie A contro il razzismo: fasce di capitano speciali per la prima giornata (Di venerdì 18 settembre 2020) Serie A in campo contro il razzismo Nella giornata di domani torna in campo la Serie A con la prima giornata della stagione 2020/2021. In vista dell’inizio del nuovo campionato, i capitani delle 20 squadre indosseranno una fascia speciale con un messaggio contro il razzismo. Le fasce, infatti, porteranno il messaggio “Keep racism out” (“Teniamo il razzismo fuori”) in una campagna che la Lega Serie A porterà avanti al fianco di UNAR, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, per garantire la parità di trattamento e la tutela dei diritti umani nel calcio. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di venerdì 18 settembre 2020)A in campoilNelladi domani torna in campo laA con ladella stagione 2020/2021. In vista dell’inizio del nuovo campionato, i capitani delle 20 squadre indosseranno una fascia speciale con un messaggioil. Le, infatti, porteranno il messaggio “Keep racism out” (“Teniamo ilfuori”) in una campagna che la LegaA porterà avanti al fianco di UNAR, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, per garantire la parità di trattamento e la tutela dei diritti umani nel calcio. L'articolo proviene da intermagazine.

